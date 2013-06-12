Госдума России приняла закон о борьбе с уклонением от налогов

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям, сообщает lenta.ru.

Документ вносит ряд изменений в законы, которые, как ожидается, помогут эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов и выводом капитала из России через фирмы-однодневки.

В частности, закон вводит понятие бенефициарного владельца — физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Компании будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах организациям, осуществляющим финансовые операции.

В законе содержатся нормы, призванные исключить возможность регистрации фирм-однодневок; расширен перечень операций, подлежащих обязательному контролю. За вывод средств и ценных бумаг из России, а также за пределы Таможенного союза, устанавливается уголовная ответственность.

Законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям был принят в первом чтении в феврале 2013 года. Документ был разработан годом ранее.

По итогам 2011 года из России незаконно вывели триллион рублей, что составило 4% ВВП. По оценке Счетной палаты, в 2012 году российские компании перевели в офшоры 565,5 миллиарда рублей. Ведомство назвало вывод средств в офшоры основным способом уклонения от уплаты налогов.