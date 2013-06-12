Торги на валютном рынке в среду будут проходить достаточно волатильно - эксперт

Торги на мировом валютном рынке в среду, 12 июня, будут проходить достаточно волатильно на фоне большого количества комментариев относительно слушания в Конституционном суде Германии дела о программе выкупа облигаций, проводимой ЕЦБ, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, у пары EUR/USD есть шансы вернуться к отметке 1,3260 с дальнейшей целью 1,3180.

Сегодня у GBP/USD еще один потенциально хороший день. Великобритания публикует данные по рынку труда. Сфера услуг, обрабатывающая промышленность и строительный сектор демонстрируют хороший рост деловой активности, что способствует увеличению рабочих мест в экономике. Таким образом, у GBP/USD есть шансы продолжить рост: после пробоя уровня 1,5640 паре предстоит пройти отметку 1,5680 и далее целью станет 1,5730.

Колебания по USD/JPY сегодня могут быть также сильными. На текущий момент пара торгуется в достаточно широком диапазоне 95,00-99,00, и выбить из него в ближайшее время может действительно серьезный катализатор: скоординированная валютная интервенция. На сегодня вышесказанные рамки для USD/JPY сохранятся.