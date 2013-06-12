Устойчивая дефляция свидетельствует о плачевном состоянии экономики – эксперты

Устойчивые показатели дефляции и нулевой инфляции в Украине свидетельствуют о неблагоприятной экономической ситуации, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен прогнозирует, что в текущем году инфляция будет низкой, а внешний и внутренний спрос - слабым. «На лицо стагнация в экономике, несмотря на то, что она все-таки вышла из двойной рецессии в первом квартале 2013 года… На наш взгляд, стагнация и дефляция, переходящая в очень низкую инфляцию, идут рука об руку», - говорит эксперт.

По словам главного экономиста финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александра Печерицына, основными причинами дефляции являются жесткая монетарная политика Национального банка, административный контроль цен и «замораживание» коммунальных тарифов. «Динамика инфляции в ближайшее время будет зависеть от желания правительства следовать рекомендациям МВФ и повышать тарифы на энергию и энергоресурсы… По завершению года мы ожидаем инфляцию около 3,5%», - комментирует эксперт.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб объясняет длительную дефляцию нисходящей динамикой цен на продукты питания. «Такая инфляционная картина является отражением неблагоприятной экономической ситуации - падение объема ВВП три квартала подряд, ухудшение бюджетной ситуации, низкая кредитная активность. В ближайшие месяцы ценовая динамика будет во многом определяться ситуацией с урожаем, и если урожай будет на уровне прошлого года, то можно ожидать сохранения темпов инфляции, близких к нулевым», - прогнозирует эксперт.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко, в летние месяцы в Украине может быть зафиксирована инфляция на уровне 0-0,2% или даже дефляция. «Кривая доходности украинских еврооблигаций последнее время растет, это говорит о росте инфляционных ожиданий нерезидентов и других участников рынка гособлигаций, и подразумевает рост инфляции в стране к концу года… Если цены на газ для населения вырастут на стандартные 50%, повысится стоимость электроэнергии и других ЖКУ - это может добавить инфляции в этом году 1,5%. По итогам 2013 года инфляция в Украине может составить 3,0-4,3%», - полагает эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко прогнозирует официальную инфляцию по итогам текущего года около 2%. «Нужно делать нормальную структуру индекса инфляции, поскольку получилась большая разница между официальной и реальной инфляцией. При официальной инфляции 0,1%, реальная инфляция за апрель 2013 года оказалась около 0,6%», - комментирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда цены пойдут вверх