На открытии межбанка гривня снизилась к доллару

В среду, 12 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1370/8,1440 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,8375/10,8485 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также снизились, до 0,2519/0,2523 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти - 1,3320/1,3322 (вторник - 1,3264/1,3266).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1350/8,1400 грн/долл., к 12:00 - снова выросли, до 8,1350/8,1390 грн/долл., к закрытию торгов котировки снизились до 8,1370/8,1410 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,7870/10,7950 грн/евро, к 12:00 - снова снизились, до 10,7995/10,8110 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,8060/10,8175 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2512/0,2516 грн/рубль, к 12:00 - снизились, до 0,2513/0,2517 грн/рубль, к закрытию - выросли до 0,2510/0,2514 грн/рубль.