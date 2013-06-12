Азаров считает стабильным развитие экономики Украины

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что в течение трех лет экономика, в том числе и внутренний рынок Украины, развиваются стабильно, что является позитивом в условиях мирового экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«В Европе немного стран, которые три года подряд в исключительно сложных условиях демонстрируют небольшой, но стабильный экономический рост и развитие внутреннего рынка. Роста розничной торговли на 50% за три года нет практически ни у кого, а у нас это факт», - отметил премьер.

Напомним, оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

В 2011 году розничный товарооборот вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом – до 346,5 млрд грн.

Однако, по мнению экспертов, в Украине сохраняется неблагоприятная экономическая ситуация, о чем свидетельствуют устойчивые показатели дефляции и нулевой инфляции.

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