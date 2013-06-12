Экономика Украины вышла из рецессии, но не вырастет без господдержки - эксперты

С учетом замедления спада ВВП в первом квартале, экономика Украины вышла из рецессии, но ее рост невозможен без поддержки реального сектора со стороны правительства, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Несмотря на выход Украины из «технической рецессии» (рост ВВП в квартальном выражении после падения два квартала подряд), пока рано утверждать, что экономика Украины уже прошла разворотную точку», - прокомментировал член правления – казначей дочернего банка «Сбербанка России» в Украине Дмитрий Золотько. По его словам, в первом квартале 2013 года единственной причиной снижения ВВП стало падение инвестиций, отрицательный вклад которых в ВВП составил 4,7 п.п. по сравнению с также отрицательным в 3,3 п.п. в четвертом квартале 2013 года. «Стимулирование реального сектора правительством может остановить падение и активизировать рост ВВП», - добавил эксперт.

Как полагает начальник сектора рыночных исследований «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA) Виктор Шулик, снижение ВВП страны на 1,1% не является критической проблемой, но в то же время, можно проследить несколько негативных тенденций. «На фоне положительной динамики в АПК, торговле и финансовом секторе, отдельные стратегические отрасли демонстрируют серьезный спад. Кроме того, сокращение накоплений на 27,2% может свидетельствовать о снижении потенциала роста экономики за счет внутреннего потребления и необходимости более активного участия государства. А снижение влияния внешнеторговых операций может говорить об ослаблении потенциала роста экономики за счет внешних товарных рынков», - говорит эксперт. Согласно его прогнозам, рост ВВП Украины в 2013 году составит 0,2–0,7%.

По словам начальника аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексея Блинова, экономика страны продолжает находиться в состоянии стагнации, но в то же время, спад перестал углубляться, что было ожидаемым. «В определенной степени показатель ВВП в первом квартале был поддержан улучшением динамики не в рыночной части экономики, а в бюджетной сфере: образовании, здравоохранении, государственном управлении. А показатели промышленности и транспорта, наоборот, заметно ухудшились», - пояснил эксперт. «Реальный ВВП Украины по итогам 2013 года увеличится на 1%. В поквартальном разрезе это будет означать продолжение падения во втором квартале и выход на темпы роста порядка 2% в третьем квартале - в основном благодаря ожидаемому высокому урожаю в сельском хозяйстве и низкой базе сравнения второго полугодия прошлого года», - прогнозирует Блинов. По его словам, оснований ожидать фундаментального улучшения экономической ситуации в 2013 году нет.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%, что на 0,2 п.п выше предварительной оценки Госстата по падению ВВП, обнародованной в апреле. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, также выше ранее обнародованного показателя на 0,1 п.п. и составляет 0,6%. Номинальный ВВП Украины по итогам первого квартала 2013 года составил 301,598 млрд грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года рост ВВП будет нулевым или не выше 1,5%. По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.