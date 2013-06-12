Кабмин расскажет иностранцам, как выгодно вложить деньги в Украину

В первой международной бизнес-конференции АВС: Ukraine & Partner («Украина и партнеры»), которая пройдет в Киеве 13-14 июня 2013 года, примут участие более 3 тысяч бизнесменов из 62 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая в среду, 12 июня, заседание Кабинета министров.

»Мы должны сделать все возможное, чтобы такой практический опыт был положительным. Правительство открыто для диалога с бизнесом, для критики и предложений: как совершенствовать (именно так – совершенствовать, поскольку это непрерывный процесс) практику ведения бизнеса в Украине. Именно поэтому Кабинет министров Украины инициировал проведение в Киеве 13-14 июня 2013 г. Международной бизнес-конференции «Украина и партнеры», которая должна стать регулярной», - сказал Азаров.

Он отметил, что это первая за годы независимости масштабная деловая конференция, на которой мы хотим прагматично рассказать нашим партнерам: как выгодно вложить деньги в Украину. Глава правительства отметил, что свое участие подтвердили премьер-министр Республики Литва (которая скоро начнет председательство в Европейском Союзе) Альгирдас Буткявичюс, премьер-министр Черногории Мило Джуканович, известные европейские политики Пэт Кокс, Лешек Бальцерович и др. Планируется участие в конференции члена Коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяны Валовой и Комиссара Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера.

Кроме того, Азаров сообщил, что в секторных дискуссиях примут участие члены украинского Кабинета министров, руководители ведущих иностранных компаний, которые работают в Украине, транснациональных корпораций, лидеры украинского рынка и признанные эксперты.

"Во время конференции ожидается заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве в областях агропроизводства, машиностроения, постоянного природопользования и сохранения биоресурсов, развития индустрии программного обеспечения и др.", - отметил Азаров.

*** ABC: Ukraine & Partners – форум высокого уровня при участии членов правительства Украины, глав правительств, международных экономических организаций, министров стран–партнеров Украины, топ-менеждеров ведущих инвестиционных, финансово-банковских и бизнес-организаций, руководителей торгово-промышленных палат и ассоциаций.