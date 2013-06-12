Греция лишилась статуса развитой страны

Грецию понизили рангом. Страна была исключена из состава индекса MSCI развитых стран в разряд развивающихся рынков, причем такая переcтановка произошла впервые, сообщают Вести.ru.

Причина - несоответствие критериям MSCI. Локальные фондовые индексы южноевропейской страны обрушились с 2007 г. на 83%, а долговые рынки фактически закрыты с апреля 2010 г.

Еще одной страной, получившей понижение, стала Марокко. Африканская страна покинула список развивающихся. А вот две восходящие звезды Ближнего Востока - Катар и Объединенные Арабские Эмираты - празднуют свое включение в состав развивающихся стран, отмечая все большее доверие инвесторов.

В MSCI также заявляют, что начали обзор китайского рынка акции и, возможно, совсем скоро некоторые компании Поднебесной войдут в состав индекса MSCI Emergin Markets.

Еще две страны - Южная Корея и Тайвань, которые уже два года ожидают повышения до статуса развитых, - вновь не получили желаемого и сохранили свои статусы.