Инфляция в Германии ускорилась до 1,5%

В мае 2013 г. в Германии рост потребительских цен ускорился до 1,5% относительно мая 2012 г. после повышения на 1,2% в апреле, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis), сообщают "Ведомости".

Относительно апреля текущего года цены выросли на 0,4%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными. Ускорение инфляции в первую очередь связано с повышением цен на продукты питания.

Цены на продовольственные товары в годовом выражении увеличились на 5,4%. В частности, овощи подорожали на 12,1%, фрукты — на 9,2%.

Цены на энергоносители выросли относительно мая прошлого года на 1,6%. Цены на потребительские товары длительного пользования увеличились на 1,5%.