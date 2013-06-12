Нацбанк снова объясняет дефляцию удешевлением сырых продуктов

Национальный банк Украины, как и в прошлом месяце, объясняет снижение индекса потребительских цен в мае текущего года на 0,4% в годовом выражении удешевлением сырых продуктов.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка.

Согласно сообщению, в мае текущего года снижение потребительских цен в годовом выражении замедлилось до 0,4% с 0,8% в апреле. Это обусловлено замедлением снижения небазового компонента индекса потребительских цен в мае в годовом выражении до 1,2%, за счет замедлением снижения цен на сырые продукты (до 4,3% с 5,6% в прошлом месяце).

В свою очередь, в мае текущего года, по сравнению с апрелем, небазовый компонент индекса инфляции вырос на 0,1%. Это обусловлено подорожанием услуг связи на 1,1% и повышением стоимости алкогольных напитков и табачных изделий на 0,6%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По итогам 2011 года инфляция составила 4,6%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозного показателя инфляции по итогам года (декабрь к декабрю) в 4,8%.

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