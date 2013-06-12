В Таджикистане вводят уголовную ответственность за отмывание доходов

Таджикистан вводит уголовную ответственность за преступления, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, передает РИА "Новости".

В среду члены верхней палаты парламента страны поддержали законы о валютном регулировании и валютном контроле, о внесении поправок в Уголовный кодекс, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, о борьбе с терроризмом и о государственном нотариате.

"Согласно предложенным поправкам, имущество, приобретенное от преступных доходов, решением суда будет конфисковано в пользу государства", - сказал, представляя законы, глава Нацбанка Таджикистана Абдуджаббор Ширинов. Он отметил, что в 2007 году Таджикистан попал под жесткий мониторинг Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) из-за отсутствия в законодательстве четкого определения мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Спикер верхней палаты парламента Махмадсаид Убайдуллоев отметил, что поддержанный парламентом пакет законов "доказывает твердое намерение страны принять все необходимые меры в борьбе с легализацией финансовых ресурсов, полученных преступным путем". Кроме того, в Таджикистане будет создана межведомственная постоянно действующая комиссия для ужесточения борьбы госструктур в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Он добавил, что 17-21 июня в Осло состоится заседание FATF, на котором примет участие делегация Таджикистана.

Таджикистан - не член FATF, но сотрудничает с этой организацией в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В конце апреля 2013 года финансовая разведка США FINCEN, формирующая список стран, "подозрительных"с точки зрения отмывания денег и спонсорства терроризма, включила Таджикистан в "черный список"наряду с 30 другими странами мира.