Евросоюз хочет уменьшить торговые барьеры с США

Брюссель. Еврокомиссия надеется в пятницу, 14 июня, получить мандат на переговоры о соглашении с США относительно трансатлантической торговли и инвестиционного партнерства.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

“Мы убеждены, что получим мандат в пятницу (на заседании Совета министров по вопросам торговли ЕС – УНИАН)”, - сказал он.

“Моя уверенность базируется на том, что Европарламент и Совет ЕС уже выразили желание начать переговоры. Поэтому, поскольку есть политическая воля, у меня есть уверенность”, - добавил собеседник агентства.

Говоря о предстоящих переговорах в целом, дипломат отметил, что если сторонам удастся провести их на протяжении последующих 1,5 лет, то это было бы хорошо, поскольку тогда их удалось бы завершить еще во время работы нынешнего состава Еврокомиссии.

Собеседник агентства добавил, что, по оценкам Лондонского центра исследований в сфере экономической политики, преимущества для экономики ЕС от уменьшения торговых барьеров при торговле с США могут достичь 119 млрд евро в год.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз и США заявили о намерении начать 13 февраля этого года переговоры по унификации торговых правил.