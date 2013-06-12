На закрытии межбанка гривня снизилась к доллару

В среду, 12 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1370/8,1440 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,1410/8,1430 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни снизились до 8,1415/8,1440 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,8375/10,8485 грн/евро, к 12:00 - выросли, до 10,8180/10,8265 грн/евро, к закрытию торгов — снова выросли, до 10,8025/10,8115 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились - до 0,2519/0,2523 грн/рубль, к 12:00 - снова снизились, до 0,2520/0,2524 грн/рубль, к закрытию — до 0,2522/0,2526 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3265/1,3335.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1370/8,1410 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8060/10,8175 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2510/0,2514 грн/рубль.