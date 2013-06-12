Кабмин отберет экспертов в комиссию по решению споров в рамках зоны свободной торговли

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ по вопросу отбора кандидатов для назначения представителями от Украины в комиссию экспертов по решению споров в рамках Договора о зоне свободной торговли.

Как сообщает официальный сайт главы государства, указ был подписан с целью обеспечения выполнения пункта 7 приложения 4 «Правила решения споров» к Договору о зоне свободной торговли, ратифицированному законом Украины от 30 июля 2012 года № 5193-VІ, и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Согласно документу, отбор кандидатов для назначения представителями от Украины в комиссию экспертов осуществляется на конкурсной основе.

Кандидаты должны отвечать критериям, установленным пунктом 7 приложения 4 “Правила решения споров” к Договору о зоне свободной торговли.

Представители от Украины в комиссию экспертов назначаются Президентом Украины на основании поданного Кабинетом министров списка кандидатов, определенных по результатам проведения конкурса.

Президент также поручил Кабмину утвердить в месячный срок порядок проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения представителями от Украины в комиссию экспертов, предусмотрев, что организация и проведение конкурса осуществляется Министерством экономического развития и торговли Украины, а также обеспечить проведение в двухмесячный срок конкурса по отбору кандидатов для назначения представителями от Украины в комиссию экспертов и по его результатам подать список таких кандидатов.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.