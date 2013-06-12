Дочерняя компания «ОТП Банка» купила у ING портфель на 500 млн грн

Лизинговая компания «ОТП Лизинг», дочерняя компания «ОТП Банка», приобрела портфель компании «ИНГ Лизинг Украина» на общую сумму 500 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба компании «ОТП Лизинг».

Согласно сообщению, сделка завершена 4 июня, и в результате данного приобретения общий портфель «ОТП Лизинг» достиг 1,8 млрд грн. По оценкам компании, в результате сделки она вошла в тройку лидеров рынка, и эта сделка является крупнейшей за всю историю украинского лизингового рынка.

«Мы очень хотели приобрести данный портфель, так как четко понимаем риск-профиль клиентов. Мы уважаем риск-процедуры продавца и уверены, что портфель был наработан правильно. Данная сделка подтверждает тот факт, что стратегия ОТП в Украине – долгосрочное развитие. Мы привлекаем финансирование, в частности, от нашей материнской компании и развиваем долгосрочные инвестиции в Украину»,‒ цитирует пресс-служба генерального директора компании Андрея Павлушина.

Также сообщается, что в сентябре 2012 года компания «ОТП Лизинг» получила от материнской компании OTP Bank Plc. (Будапешт) новую кредитную линию в размере 70 млн долл. США сроком на пять лет, что позволило компании существенно нарастить объемы лизингового финансирования легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники, оборудования. В апреле этого года компания запустила проект приобретения автомобилей в лизинг для физических лиц.

«В сегодняшних экономических условиях лизинг выступает одним из самых надежных источников инвестиционного финансирования на украинском рынке, являясь на сегодня единственным доступным источником долгосрочного кредитования в иностранной валюте. Это одна из причин, почему украинский «ОТП Банк» считает лизинг важной частью корпоративной линейки продуктов банка. Логично, что мы развиваем это направление бизнеса в рамках стратегии по увеличению нашей доли на рынке корпоративного кредитования. И покупка указанных активов является убедительным свидетельством как стратегической направленности нашего бизнеса, стабильной поддержки корпоративных заемщиков, так и того, что OTP Group продолжает инвестировать в Украину», ‒ цитирует пресс-служба председателя правления «ОТП Банка» Тамаша Хак-Ковача.

Как сообщал УНИАН, компания «ОТП Лизинг» в 2012 году нарастила кредитный портфель на 1 млрд грн - до 1,24 млрд грн.

Справка УНИАН. Лизинговая компания «ОТП Лизинг» была основана в июне 2008 года как дочернее предприятие «ОТП Банка». «ОТП Лизинг» работает с ведущими международными и отечественными производителями сельхозтехники и оборудования, спецтехники, легкового и грузового автотранспорта, предоставляя услуги финансового и оперативного лизинга. По состоянию на июнь 2013 года размер лизингового портфеля компании составляет 1,8 млрд грн.

«OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков.

На 1 апреля активы банка составили 19,983 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 14,092 млрд грн, обязательства – 16,772 млрд грн, средства клиентов – 9,181 млрд грн, собственный капитал - 3,211 млрд грн, уставный капитал - 2,868 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 5,827 млн грн.

Банк был основан как банк со 100% иностранным капиталом в составе международной финансовой группы Raiffeisen. С 2006 года владельцем банка является OTP Bank Plc (Венгрия, 100% акций банка).