Таджикистан готовится к вхождению в зону свободной торговли СНГ

Минск. Таджикистан ведет работу по присоединению к зоне свободной торговли Содружества Независимых Государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня заявил в Минске журналистам посол Таджикистана в Беларуси Козидавлат Коимдодов.

«Мы к этому идем, постепенно и поэтапно, исходя из экономической выгоды для страны. Для вхождения в каждое новое объединение требуется объемная работа. Сначала нужно создать правовое поле, подготовить необходимые документы», - сказал Коимдодов.

Справка УНИАН. В 2011 году договор о зоне свободной торговли подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина. При этом Киргизстан и Таджикистан документ пока не ратифицировали.

Договор нацелен на формирование условий для свободного движения товаров, создание условий для интеграции в мировую экономику и международную торговую систему, постоянное повышение уровня жизни населения.

Девятой страной, присоединившейся к договору, стал Узбекистан. Соответствующий протокол был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске в конце мая 2013 года.