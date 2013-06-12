Прибыль банка «Хрещатик» за 5 месяцев составила 1,6 млн грн

Чистая прибыль банка «Хрещатик» за январь-май 2013 года составила 1,6 млн грн, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, за указанный период активы банка выросли до 8,6 млрд грн, кредитно-инвестиционный портфель вырос на 0,4% - до 6,2 млрд грн, средства корпоративных клиентов - почти на 5%, до более 6 млрд грн. Депозитный портфель юридических лиц вырос на 8% - до 2,6 млрд грн, физических лиц - на 2%, до 3,45 млрд грн. Балансовый капитал банка на 1 июня 2013 года составил 703,6 млн грн, уставный капитал - 828,8 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января акционерами банка были компания «КФ «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%), компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).