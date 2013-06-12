Миндоходов заблокировало на связанных с WebMoney счетах 60 млн грн

Министерство доходов и сборов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

«Специалистами Министерства доходов и сборов уничтожена незаконная схема на рынке электронных платежей. Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн грн», - сказано в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что следствие выявило значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющейся гарантом деятельности платежной системы "WebMoney Transfer" на территории Украины.

В сообщении также сказано, что основной из претензий к электронной системе расчетов является то, что правила деятельности не согласованы с Нацбанком.

При проверке помещений, в которых работает WebMoney, изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы.

«Сейчас следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года НБУ сообщил, что правила системы WebMoney не согласованы с требованиями, установленными законодательством Украины о деятельности платежных систем или операций с электронными деньгами.