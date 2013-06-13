Российский ВЭБ в течение месяца докапитализирует "Проминвестбанк" на 350 млн долл.

Российский Внешэкономбанк намерен в течение месяца провести докапитализацию дочернего украинского "Проминвестбанка" на 350 миллионов долларов, заявил глава ВЭБ Владимир Дмитриев. Об этом пишет ПРАЙМ со ссылкой на газету "Ведомости".

"Банку нужны дополнительные резервы по плохим кредитам, доставшимся от прежнего менеджмента. Ситуация на Украине непростая, в том числе с возвратом долгов, хотя часть удается погасить. Кто-то не возвращает кредит, ссылаясь на личные связи, кто-то просто не хочет платить. А потом появляются ходоки — предлагают забрать долги за 10% от номинала. Местные коллекторы, видимо, серьезно расширяют понятие коллекторства. Банк — в шестерке крупнейших на Украине, один из самых надежных. К менеджменту претензий нет. Кстати, сейчас на клиентах банка отрабатываем механизм перехода в региональных расчетах на рубли", - сказал Дмитриев в интервью "Ведомостям".

Говоря о причинах покупки банка, Дмитриев отметил, что у банка был сильный потенциал, несмотря на предбанкротное состояние, и основные контрагенты российских предприятий обслуживались в этом банке. "Но, к сожалению, не все его скелеты мы обнаружили сразу, да и шкафов больше оказалось. В принципе, покупали банк, чтобы работать с крупными клиентами, связанными с Россией", - заявил глава ВЭБа.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Проминвестбанка» на общем собрании 25 апреля приняли решение увеличить уставный капитал на 55,3% - до 8,229 млрд грн

Справка УНИАН. ВЭБ купил "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") в ноябре 2008 года за 250 миллионов долларов (97,85% акций банка).

«Проминвестбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 40,8 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 29,46 млрд грн, обязательства - 35,74 млрд грн, средства клиентов - 13,27 млрд грн, собственный капитал - 5,06 млрд грн, уставный капитал - 5,29 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 13,62 млн грн.