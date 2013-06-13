Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики

Всемирный банк понизил свой прогноз глобального экономического роста, заявив, что в этом году мировая экономика будет расширяться медленнее, чем в прошлом, сообщает «Голос Америки».

По прогнозам банка, мировой ВВП в этом году вырастет на 2,2%, что на 0,1% меньше, чем в прошлом. Это притом, что в своем январском докладе Всемирный банк прогнозировал рост в 2,4%.

Ведущий автор доклада Эндрю Бернс отметил, что волатильность мировой экономки будет снижаться при одновременном замедлении роста.

По оценкам банка, в 2014 году глобальная экономика вырастет на 3%, а в 2015 году – на 3,3%.

В качестве причин понижения прогнозов в банке указывают на более глубокую, чем ожидалось, рецессию в Европе и недавнее замедление на некоторых развивающихся рынках.

В своем полугодовом докладе «Глобальные экономические перспективы» банк предупредил, что крупные развивающиеся страны, которые в последние годы были локомотивами роста мировой экономики, не будут переживать тот бум, который они испытали до начала мирового финансового кризиса. Чтобы их экономика расширялась и дальше, им придется сконцентрироваться на проведении структурных реформ.