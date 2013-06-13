Дефицит бюджета США вырос на 11%

Дефицит бюджета США в мае вырос на 11% в месячном выражении из-за 10%-го роста расходов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США, сообщают Вести.ru.

За первые восемь месяцев 2013 финансового года дефицит бюджета США снизился до 626,3 млрд долларов.

В мае дефицит составил 138,7 млрд долларов, тогда как в мае 2012 года показатель был 124,6 млрд долл. Доходы бюджета выросли в прошлом месяце на 9,1% и составили 197,2 млрд долл., а рост расходов составил 10% до 336 млрд долл.

Средняя оценка экономистов, опрошенных Bloomberg, предполагала дефицит на уровне 139 млрд. долл.

На прошлой неделе Бюджетное управление Конгресса США заявило, что расходы в мае были бы на 4 млрд долл. меньше, если бы не изменения сроков платежей по сравнению с прошлым годом.

За первые восемь месяцев 2013 финансового года дефицит бюджета снизился до 626,3 млрд долл. по сравнению с 844,5 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в мае Бюджетное управление публиковало прогноз, согласно которому дефицит в этом году сократится более чем на 200 млрд долл. по сравнению с февральской оценкой. Показатель в этом году может сократиться до 642 млрд долл., что является минимумом за пять лет. В прошлом году дефицит составил 1,1 трлн долл.

Также ожидается, что в следующем году дефицит бюджета продолжит сокращаться и составит 560 млрд. долл. Показатель продолжит сокращаться и в 2015 г., а затем начнет расти снова.

Такие прогнозы позволят отложить срок для повышения потолка государственного долга и могут немного смягчить требования некоторых законодателей по жесткому бюджетному сокращению.

Доходы бюджета в этом году вырастут до 17,5% ВВП страны по сравнению с 15,8% ВВП в прошлом году. Это близко к среднему показателю за 40 лет на уровне 17,9%.