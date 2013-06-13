По делу главы МВФ Кристин Лагард предъявлено обвинение руководителю France Telecom Ришару

Следствие предъявило обвинения главе французской телекоммуникационной компании France Telecom Стефану Ришару в мошенничестве в составе преступной группы по делу главы МВФ Кристин Лагард. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Les Echos.

В понедельник, 10 июня, Ришара задержали и доставили в финансовое отделение парижского суда.

Ришар проходит по делу о продаже в 1993 году компании Adidas бизнесменом и политиком Бернаром Тапи, близким к экс-президенту Николя Саркози. Лагард, которая ранее была главой французского Минфина, подозревается в превышении полномочий в пользу Тапи во время расследования законности сделки, а Ришар на тот момент руководил делами департамента ее ведомства.

Как сообщал УНИАН, французские судебные следователи пока не выдвинули против главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обвинения по "делу Тапи".

В настоящее время Лагард присвоен статус "ассистированного свидетеля", в уголовном процессе во Франции это - промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым. По словам главы МВФ, новый статус "не стал для нее сюрпризом", поскольку она всегда сотрудничала со следствием.