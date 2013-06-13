Рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Индии с "негативного" до "стабильного", сообщают Вести.ru.

В Fitch отмечают усилия правительства по сдерживанию бюджетного дефицита и восстановлению экономического роста.

Власти страны безусловно оценивают решение агентства как положительное, особенно на фоне слабеющей валюты и усилий по привлечению иностранных инвесторов. Напомним, что рупия на днях обновила исторический минимум против доллара.

Аналитики, однако, скептически относятся к повышению прогноза по рейтингу и высказывают пессимизм по поводу перспектив экономического роста.

Инфляция, хотя замедляется, все еще остается высокой, дефицит счета текущих операций остается главной головной болью для властей.

Решение Fitch было принято, после того как агентство Standard & Poor's понизило свой прогноз по рейтингу до "негативного", поставив степень надежности обязательств страны всего в один шаг от "мусорной".