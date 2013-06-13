В России банки получат возможность зарабатывать больше на штрафных санкциях по кредитам - СМИ

Банки России получат возможность зарабатывать больше на штрафных санкциях по кредитам. Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разработал поправки в законопроект «О потребительском кредите», которые устанавливают фиксированный размер неустойки за просрочку по займам - 0,05–0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, пишут "Известия".

В настоящее время неустойка за просрочку, которая предусмотрена Гражданским кодексом РФ, рассчитывается исходя из 1/360 ставки рефинансирования (в настоящее время - 8,25% годовых) за каждый день просрочки.

Как пояснил депутат «Известиям», пеня и штрафы, установленные на сегодня в законопроекте, не стимулирует заемщиков платить, поскольку они привязаны к ставке рефинансирования.

"Предполагается, что ставка рефинансирования будет снижаться, а значит, пеня и штрафы станут уменьшаться, - отметил Аксаков.

Поэтому зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку предложил изменить законопроект о потребкредите, установив новый уровень неустойки — 0,05–0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Соответствующие поправки Аксаков собирается внести в законопроект в ходе второго чтения в Госдуме осенью этого года. Депутат, впрочем, отметил, что размер санкций сейчас еще уточняется и может быть сокращен.

Новелла выгодна банкирам — они смогут зарабатывать на штрафных санкциях вдвое больше, нежели в случае привязки к ставке рефинансирования. Например, при долге 50 тыс. рублей (кредит на год) в случае просрочки по действующей системе заемщик должен будет заплатить банку 8,25 тыс. рублей штрафов, а согласно предложенным поправкам — 9,1–18,2 тыс. рублей.

Защитники прав потребителей считают, что законопроект является уступкой банкам и нарушает права заемщиков.