На торгах в четверг не исключен сильный обвал евро - эксперт

На мировых валютных торгах в четверг, 13 июня, основным событием для EUR/USD станет публикация данных по объёму оборота розничной торговли США за май - если показатель совпадет с прогнозом - рост до 0,4%, то вновь повысится спрос на USD, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, широкомасштабного ралли на рынке можно ожидать, если показатель достигнет 1,0% или выше. Это будет означать для USD ближайшую цель 1,3180 после пробоя 1,3260. Чем лучше данные, тем масштабнее будет обвал евро.

Дальнейший рост GBP/USD может быть ограничен сильными данными из США. После коррекции в районе 1,5570 целью станет 1,55.

Динамика USD/JPY будет полностью зависеть от отчета из США. Колебания по паре сегодня могут быть также сильными. На вечер ожидаются масштабные ралли у отметки 99,00.