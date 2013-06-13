Миндоходов обещает улучшить работу таможенных органов

Министерство доходов и сборов Украины считает правильным объединение налоговой и таможенной служб и рассчитывает уже в ближайшее время существенно улучшить работу, делая акцент на постаудите и введении в Украине института экономического уполномоченного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Александр Клименко во время выступления на первой Международной бизнес-конференции «АВС Украина и партнеры», проходящей в Киеве.

«На чем мы делаем акцент? Важно, чтобы наш партнер - налогоплательщик понимал нашу логику и понимал, куда мы двигаемся. Мы будем и дальше улучшать электронное декларирование, мы делаем акцент на постаудите. Важно, чтобы в Украине начал работу институт уполномоченного экономического оператора (экономического уполномоченного - УНИАН)», - подчеркнул Клименко.

По его словам, уже сегодня заметны качественные изменения в работе таможенных органов. «В прошлом году мы приняли Таможенный кодекс, который позволил нам очень уверенно продвинуться по целому ряду вопросов. Если раньше мы тратили на растаможивание грузов около суток, то сегодня – около 4 часов. Таможенный досмотр сократился с 20% до 2%. Мы существенно сократили количество документов, которые надо подавать в таможенные органы», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.