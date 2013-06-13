НБУ в мае пополнял резервы исключительно австралийскими долларами - эксперт

Национальный банк Украины в мае приобрел 391 млн австралийских долларов, доля этой валюты в структуре золотовалютных резервов за месяц, скорее всего, увеличилась с 8,34% до 9,44%, считает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, май был хорошим периодом для покупки австралийской валюты. Объем сделок по продаже австралийского доллара на мировом валютном рынке Forex находится на максимальном историческом уровне, в то время как объем сделок по покупке близок к минимальному показателю. Как правило, в такие моменты появляются хорошие возможности для скупки валюты на среднесрочный и долгосрочный период.

«Экономика Австралии пребывает в относительно стабильном состоянии, а снижение стоимости ее валюты больше связано с мягкой денежно-кредитной политикой Банка Австралии и намерениями ФРС США постепенно сворачивать стимулирующие меры. Австралийский доллар остается достаточно сильной валютой, и в течение ближайших года-полтора может восстановить утерянные позиции», – прогнозирует Ивченко.

Максимальный вес австралийский доллар в ЗВР Нацбанка занимал в октябре 2012 года – 10,68%, когда на международном рынке он стоил на 8,26% дороже, чем на текущий момент. Не исключено, что по мере постепенного восстановления цены австралийской валюты Нацбанк может увеличить ее долю обратно до 10% и даже выше.