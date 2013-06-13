Межбанк четверга открылся котировками 8,1400/8,1440 грн/долл.

В четверг, 13 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - 8,1400/8,1440 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,8760/10,8830 грн/евро, по отношению к российскому рублю - повысились до 0,2514/0,2518 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти — 1,3363/1,3365 (среда — 1,3320/1,3322).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1370/8,1440 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,1410/8,1430 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни снизились до 8,1415/8,1440 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также снизились - до 10,8375/10,8485 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,8180/10,8265 грн/евро, к закрытию торгов — снова выросли, до 10,8025/10,8115 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились - до 0,2519/0,2523 грн/рубль, к 12:00 - снова снизились, до 0,2520/0,2524 грн/рубль, к закрытию — до 0,2522/0,2526 грн/рубль.