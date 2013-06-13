Рыбак прогнозирует, что бюджет на 2014 год будет напряженным

Проект Основных направлений бюджетной политики на 2014 год свидетельствует о том, что бюджет в следующем году будет напряженным, сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, выступая перед участниками «Дня диалога представителей органов местного самоуправления и центральных органов исполнительной власти», состоявшегося в рамках заседания ІХ Украинского муниципального форума Ассоциации городов Украины сегодня в Ялте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В частности, по словам Рыбака, бюджет-2013 «довольно напряженный, что сказывается на взаимоотношениях государственного и местного бюджетов». «Согласно практике предыдущих лет, на выполнение делегированных государством полномочий отвлекается треть собственных доходов местных бюджетов. И пока нет уверенности, что ситуация в этом году изменится к лучшему», - сказал руководитель парламента.

«Представленный правительством в парламент проект Основных направлений бюджетной политики на 2014 год свидетельствует о том, что бюджет в следующем году будет не менее напряженным», - сказал Рыбак.

По его мнению, формирование бюджета в следующем году должно проходить при активном сотрудничестве центральной и местной власти. «При этом в каждом населенном пункте - городе, поселке, селе - должны быть определены самые болезненные проблемы, - будь то ремонт системы водоснабжения, или лифтов, или дорог, с тем, чтобы каждая бюджетная копейка в следующем году была использована с пользой для дела», - подчеркнул спикер.