ЕБРР советует Украине ввести институт бизнес-омбудсмена для борьбы с коррупцией

Введение в Украине института бизнес-обмудсмена, имеющего прямой контакт с властями и бизнесом, позволит существенно улучшить позиции Украины в процессе борьбы с коррупцией и неконкурентным поведением на рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Акюнер.

«Что бы я хотел сказать. Общая тенденция – как в Украине, так и за ее пределами – коррупция и неконкурентное поведение. Решения в этой сфере нужны. И мы должны использовать лучшие практики, в диалоге с бизнесом и международными организациями найти пути решения проблем. Возможно, было бы логично найти решение через институт делового омбудсмена, который имел бы полномочия общаться с органами власти, а власти могли бы быстро реагировать на проявления негативных явлений», - отметил Акюнер.

При этом он обратил внимание, что тенденция к сокращению фискальной и административной нагрузки на бизнес очевидна. «Я обращаюсь к министру доходов и сборов. То, что упрощается администрирование налогов и платежей – это хорошо. Но работу надо продолжать. Я предлагаю быть более про-деловым, а не про-властным. Надо давать предпринимателям расти. Я приехал из Турции, которая демонстрирует стабильный рост вот уже много лет подряд. Так вот, наш принцип – больше бизнеса, меньше власти», - подчеркнул глава ЕБРР в Украине.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Украине вела работу делегация Европейского банка реконструкции и развития, посетившая нашу страну для встречи с властями и представителями бизнеса с целью обсуждения ряда антикоррупционных инициатив. В рамках работы делегация посетила Министерство доходов и сборов Украины. Во время встречи с министром доходов и сборов была достигнута договоренность об усовершенствовании антикоррупционной практики на таможне.