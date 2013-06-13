Рост ВВП Беларуси замедлился до 1,1%

Минск. В Беларуси за 5 месяцев 2013 года ВВП вырос на 1,1%, в то время как за первые три месяца рост ВВП составил 3,5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Бєларусь, об этом говорится в сообщении Национального статистического комитета Беларуси.

По данным Белстата, в январе нынешнего года рост ВВП составил 3,1% к январю 2012 года, в январе-феврале – 4,4% к аналогичному прошлогоднему периоду, в январе-марте – 3,5%, в январе- апреле – 2,5%.

В январе-мае объем ВВП в Беларуси составил 217,6 трлн рублей (24,9 млрд долл.), что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года рост ВВП составил 1,5% против запланированных правительством 5-5,5%.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом рост ВВП в Беларуси составил 5,5% при плане в 9-10%

План роста ВВП в Беларуси на нынешний год – 8,5%.