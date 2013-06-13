Объем Фонда гарантирования вкладов вырос на 1,2%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае вырос на 1,2% - до 5,45 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, объем аккумулированных фондом финансовых ресурсов в мае текущего года вырос на 1,2%, или 64 млн грн, при этом с начала года – снизился на 10,5%, или 640 млн грн. На 1 июня объем ресурсов фонда составил 5,45 млрд грн, участниками фонда являются 173 банка.

Также фонд сообщает, что на 1 июня текущего года вкладчики ликвидируемых банков «Эрде Банк» и «Таврика» получили соответственно 98,7% (440,545 млн грн) и 97,7% (1,787 млрд грн) вкладов, подлежащих возмещению через фонд. Помимо указанных банков, фонд продолжает выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банков «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», «Синтез», «Земельный Банк».

Как сообщал УНИАН, объем аккумулированных фондом финансовых ресурсов в апреле текущего года вырос на 12,3%, или 590,9 млн грн, при этом с начала года – снизился на 11,6%, или 706,4 млн грн. На 1 мая объем ресурсов фонда составлял 5,386 млрд грн, участниками фонда являлись 173 банка.

Справа УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.