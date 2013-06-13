Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 1%

Всемирный банк (ВБ) не изменил сделанный в апреле прогноз роста ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1%.

Об этом говорится в отчете «Глобальные экономические перспективы. Июнь 2013», опубликованном на сайте банка.

Прогноз роста ВВП по итогам 2014 года также остался неизменным - на уровне 3%.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк понизил свой прогноз глобального экономического роста. По прогнозам банка, мировой ВВП в этом году вырастет на 2,2%, что на 0,1% меньше, чем в прошлом. Это притом, что в своем январском докладе Всемирный банк прогнозировал рост в 2,4%.

По оценкам банка, в 2014 году глобальная экономика вырастет на 3%, а в 2015 году – на 3,3%.

Справка УНИАН. В апреле Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

В то же время, по версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

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