Арбузов: правительству удастся выполнить бюджет-2013

Правительству Украины удастся выполнить утвержденный Государственный бюджет текущего года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на конференции «ABC: Ukraine & Partners»

«Украина живет в условиях бюджетной политики, построенной на рекомендациях МВФ. Подчеркиваю, бюджет - реальный и нам под силу его выполнить», - сказал Арбузов.

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