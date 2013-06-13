Арбузов: правительству удастся выполнить бюджет-2013
15:07, 13 июня 2013Финансы
0
Сергей Арбузов
Правительству Украины удастся выполнить утвержденный Государственный бюджет текущего года
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на конференции «ABC: Ukraine & Partners»
«Украина живет в условиях бюджетной политики, построенной на рекомендациях МВФ. Подчеркиваю, бюджет - реальный и нам под силу его выполнить», - сказал Арбузов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рыбак прогнозирует, что бюджет на 2014 год будет напряженным
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter