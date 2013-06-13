Украина с начала года выплатила по внешним долгам 4 млрд долл.

Объем платежей, осуществленных Украиной с начала 2013 года в рамках погашения долговых обязательств, составил 4 млрд долл. из суммы в 7,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«Минфин с 2012 года сделал 4 размещения и 2 доразмещения бумаг, постоянно уменьшая ставку. При этом страна полностью и своевременно рассчитывается по своим долгам. Так, по долгам уже выплачено почти 4 млрд долларов из суммы 7,5 млрд, запланированной на этот год», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл. С начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%. В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн. Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл. По оперативным данным Госказначейства на 10 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 71,262 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 39,533 млрд грн. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

В мае Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2013-2015 годы. В ней, в частности, говорится, что основным фактором усиления долговой нагрузки на государственный бюджет в ближайшей и среднесрочной перспективе является необходимость погашения внешних долгов, среди которых наибольший объем имеет займ Международного валютного фонда. На протяжении 2013 года пиковая нагрузка на государственный бюджет ожидается в мае, июне, августе и ноябре за счет погашения займа Международного валютного фонда и облигаций внешнего государственного займа 2003 года.