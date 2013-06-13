Путин поручил профинансировать его обещания за счет других расходов бюджета

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и парламенту увеличить ассигнования на выполнение его выборных обещаний, преимущественно социальных, за счет сокращения других расходов бюджета, сообщает Reuters.

"Ждать, оттягивать принципиальные решения больше нельзя. Мы должны добиться нового качества бюджетной политики уже в ближайшее время. Такие условия диктуют нам и внутренняя, и внешняя экономическая конъюнктура. А она такова, что возможности по постоянному быстрому росту бюджетных расходов исчерпаны или близки к этим показателям", - сказал Путин.

"Если денег на всё не хватает - нужно определить приоритеты", - отметил он, представляя ежегодное бюджетное послание чиновникам и депутатам в Кремле в четверг.

Послание запускает ежегодный цикл подготовки трехлетнего бюджета, который завершится осенью утверждением документа в послушном Кремлю парламенте. Президент сказал, что за лето правительству Дмитрия Медведева предстоит определить, как увеличить расходы на приоритетные задачи, сформулированные Путиным по возвращении в Кремль на третий срок в мае прошлого года: какие статьи пойдут под нож и где можно найти дополнительные доходы.

"Необходимо существенно оптимизировать структуру бюджета, выявить резервы и перераспределить их в интересах стратегических задач, обозначенных в указах от 7 мая. Должна увеличиваться доля тех расходов, которые дают наибольший эффект для экономического роста и социального развития", - сказал Путин.

Затухающий экономический рост осложнил правительству выполнение поставленных Путиным задач, и Минфин повысил оценку дефицита на 2014-2015 годы, но пообещал закрыть дыру в казне, не делая новых долгов.

"Опережающий рост социальных расходов, не обеспеченный ростом экономики, заведет нас в тупик. Прошу не забывать об этом", - поддержал Путин сторонников жесткой бюджетной политики, но предупредил, что социальные и оборонные расходы резать нельзя.

"Мы должны обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы. Гарантировать безусловное выполнение обязательств государства, в первую очередь, социальных - даже в случае неблагоприятной внешней конъюнктуры. Именно для этого было принято бюджетное правило".

"Общий объем и госпрограммы вооружений, и средств, которые мы предусмотрели, должен остаться неизменным", - сказал Путин, допустив, что Минобороны может "самостоятельно выйти с инициативой более рационального по времени выделения средств".

В качестве скрытых внутренних резервов бюджета Путин назвал повышение эффективности расходов, структурные реформы в социальной сфере и сокращение дотаций Пенсионному фонду из казны. Кроме того, Путин кивнул на пенсионную кубышку - Фонд национального благосостояния, часть которого власти уже решили передать госмонополиям на мегапроекты.

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