Украина привлекла половину из общего объема заимствований на этот год

Украина привлекла половину из общего объема заимствований, запланированных в 2013 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, выступая на международной конференции ««ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«Украина привлекла более половины запланированных на год средств на внешних рынках. При этом, страна полностью и своевременно выплачивает свои долги», - подчеркнул Арбузов.

Как сообщал УНИАН, согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденном Кабмином в мае, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования. Учитывая такой объем заимствований, предусмотренных в Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, объем государственного долга в национальной валюте будет составлять 483 млрд грн. В 2014 и 2015 годах прогнозный объем заимствований будет составлять соответственно 131,4 млрд и 125,6 млрд грн.

Выплаты Правительства как по внутреннему, так и по внешнему госдолгу в 2013 году превышают аналогичные показатели 2012 года. По внутреннему госдолгу Правительству предстоит выплатить 68,5 млрд. грн, что на 8,9% превышает аналогичный показатель в 2012 году. Кроме того, выплаты по квази-суверенному долгу (муниципальные облигации и облигации госпредприятий) в 2013 году составляют около 5,0 млрд грн (3,5 млрд грн погашения долга и 1,5 млрд грн процентов). По внешнему госдолгу Правительству предстоит выплатить 47,6 млрд грн, что в 1,8 раза превышает аналогичный показатель в 2012 году. С учетом гарантированного долга (задолженность перед МВФ классифицирована как гарантированный долг и квази-суверенные еврооблигации), правительству необходимо выплатить около 67,4 млрд грн в 2013 году.