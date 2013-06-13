До конца года дефицит госбюджета может составить 60 млрд грн - эксперты

До конца 2013 года дефицит государственного бюджета может составить около 60 млрд грн при запланированном дефиците на уровне 50 млрд грн.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital, которым располагает агентство УНИАН.

«С учетом слабых показателей реального сектора и нисходящей тенденции по доходам, фискальный разрыв может оказаться около 60 млрд грн. К тому же, запланированные 10,9 млрд грн доходов от приватизации (как источник покрытия дефицита) пока что не выглядят реалистичными», - отмечается в отчете.

По мнению экспертов, в таких условиях, «остро возникает вопрос выкупа облигаций Министерства финансов Национальным банком, то есть эмиссии гривни».

«Наличие внешнего спроса на украинские еврооблигации нивелировало риски, связанные с вливанием дополнительной гривневой ликвидности через бюджет, поскольку новая гривня балансировалась притоком валюты», - говорится в отчете. Однако, по мнению аналитиков, при падении спроса на евробонды покрытие дефицита бюджета эмиссией НБУ станет прямой угрозой для курсовой стабильности.

«Принимая во внимание то, что 95% плана по расходам бюджета - это текущие расходы (включая обслуживание долга, зарплаты бюджетникам, социальные расходы), мы видим, что правительству сложно будет сдерживать девальвационные настроения снижением ликвидности без создания социального напряжения», - отмечают эксперты.

Как сообщал ранее УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн.

Президент Украины Виктор Янукович на заседании Комитета экономических реформ 11 июня призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год.

«Завершается первое полугодие. Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно в сторону увеличения. Это такое пожелание», - сказал глава государства.

При этом он не поддержал мнения о том, что в бюджете не хватает средств.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.