Нацбанк продолжит снижать учетную ставку в этом году

Национальный банк Украины в текущем году продолжит политику снижения учетной ставки.

Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Борис Приходько, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«Мы продолжим снижение учетной ставки, Национальный банк продолжит этот тренд. Мы постараемся сделать учетную ставку базовой для других ставок и будем стимулировать банки кредитовать экономику», - сказал Приходько. По его словам, НБУ будет рассматривать этот вопрос на заседаниях правления ежемесячно, при этом участники рынка будут знать, остается ставка на прежнем уровне, будет понижена или повышена.

Также представитель НБУ сообщил, что в рамках стимулирования кредитования реального сектора экономики Нацбанк намерен расширить возможности для банков по получению рефинансирования НБУ «Мы увеличим объем, предложим банкам доступные инструменты по рефинансированию на 7, 14, 28 и 31 дней, в соответствии с их потребностями», - добавил замгллавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, НБУ с 10 июня 2013 года снизил учетную ставку до 7,0% с 7,5%, согласно постановлению №209 от 6 июня. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

Также Нацбанк с 10 июня снизил ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта, и в результате ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.