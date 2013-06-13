Украине не нужен экстренный выход на рынок внешних заимствований - Колобов

Украина не испытывает острой необходимости экстренного выхода на рынок внешних заимствований во втором полугодии, хотя планы осуществлять заимствования есть.

Об этом заявил министр финансов Украины Юрий Колобов, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«В планах привлечение есть, но нет необходимости выходить (на рынок заимствований - УНИАН) в экстренном порядке сегодня. Это будет зависеть от ситуации на рынке», - сказал Колобов.

По мнению министра, вопрос выхода на рынки заимствований будет зависеть от рыночной конъюнктуры. «Есть еще планы по привлечению, но, как я сказал, и это оценивают инвесторы – у нас два рынка: внутренний и внешний. Мы видим какая ситуация на внешнем рынке – он в затаившемся состоянии, нет никакой горячки и необходимости выходить на рынок», - заверил Колобов.

При этом он отметил, что уже осуществленные заимствования прошли успешно. «Мы в первом полугодии, за 5 месяцев, удачно привлеклись – выполнили план. Мы не испытываем проблем с рефинансированием… До конца года надо привлечь около 2 млрд – это не та сумма», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 13 июня заявил, что Украина привлекла половину из общего объема заимствований, запланированных в 2013 году.

Согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования. Учитывая такой объем заимствований, предусмотренных в Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, объем государственного долга в национальной валюте будет составлять 483 млрд грн. В 2014 и 2015 годах прогнозный объем заимствований будет составлять соответственно 131,4 млрд и 125,6 млрд грн.

Выплаты правительства как по внутреннему, так и по внешнему госдолгу в 2013 году превышают аналогичные показатели 2012 года. По внутреннему госдолгу правительству предстоит выплатить 68,5 млрд грн, что на 8,9% превышает аналогичный показатель в 2012 году. Кроме того, выплаты по квази-суверенному долгу (муниципальные облигации и облигации госпредприятий) в 2013 году составляют около 5,0 млрд грн (3,5 млрд грн погашения долга и 1,5 млрд грн процентов). По внешнему 0госдолгу правительству предстоит выплатить 47,6 млрд грн, что в 1,8 раза превышает аналогичный показатель в 2012 году. С учетом гарантированного долга (задолженность перед МВФ классифицирована как гарантированный долг и квази-суверенные еврооблигации), правительству необходимо выплатить около 67,4 млрд грн в 2013 году.