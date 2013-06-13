Сейчас уже нельзя рассматривать вариант плавного ослабления гривни - эксперты

На данном этапе уже нельзя рассматривать вариант плавного «контролируемого» ослабления курса гривни. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital, которым располагает УНИАН.

"Правительство продолжает декларировать верность стабильному обменному курсу, осознавая политическую цену этого вопроса в условиях, когда де-факто президентская кампания 2015 года уже началась. С учётом таких политических обстоятельств, мы видим, что динамика обменного курса гривни может развиваться только по двум сценариям: либо руководству страны удается аккумулировать достаточно валюты для покрытия дефицита, и курс гривни остается стабильным; либо поступления валюты в страну будут недостаточны, и Нацбанк потеряет контроль над валютным рынком", - отмечается в отчете. При этом аналитики Concorde Capital рассматривают "вероятность каждого из двух сценариев 50/50".

Как отмечается в отчете, сценарий сохранения стабильности на валютном рынке предусматривает, что экономика может сохранить умеренную позитивную динамику в 2013-2014 гг. "Развитие событий будет напоминать устойчивую стагнацию (кроме случая, когда достигнута договоренность о скидке на газ), однако умеренный рост будет поддерживаться относительно высокой покупательской способностью населения", - говорится в отчете. Факторами, способствующими реализации сценария стабильности, по мнению аналитиков, станет сохранение спроса на украинские долги на внешних рынках, продажа ГТС или скидка на газ, улучшение ситуации на сырьевых рынках и пр.

В то же время, как отмечают в Concorde Capital, сценарий потери контроля над курсом гривни чревата падением национальной валюты на 20% до 9,5 грн за долл. в четвёртом квартале 2013 года. "В таком случае, основной удар от валютного шока будет направлен на частное потребление (сократится в первый квартал после ослабления валюты более чем на 10%) и фискальный сектор (падение доходов от непрямых налогов)", - отмечается в отчете. При этом основные негативные последствия, по мнению аналитиков, будут наблюдаться в 2014 г. "Очевидно, в выигрыше будут экспортно-ориентированные отрасли", - говорится в отчете. Факторами, способствующими реализации сценария потери контроля, по мнению аналитиков, могут стать падение спроса на евробонды, отсутствие спроса на валютные ОВГЗ, увеличение спроса населения на валюту и пр.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s допускает возможность снижения курса национальной валюты Украины до 9 грн за доллар США в 2013 году на фоне ухудшения основных экономических показателей.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, в апреле текущего года эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. против 8,55 грн/долл., прогнозируемых в ноябре 2012 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.