Минфин допускает пересмотр госбюджета в сторону увеличения расходов

Министерство финансов Украины допускает пересмотр государственного бюджета в сторону увеличения расходной части по итогам первого полугодия, сообщил журналистам министр финансов Юрий Колобов.

«Мы не исключаем пересмотра бюджета. Мы планировали изменения в бюджет по итогам 1-го квартала, но по итогам квартала возможности не было. Сейчас оцениваем ситуацию по полугодию – готовим свои предложения», - сказал Колобов, отвечая на вопрос УНИАН.

При этом министр исключил урезание расходных частей. «Урезания не будет, потому что те доходные части, которые мы видим, бюджет наполняется», - сказал министр.

Он отметил, что бюджет 2013 года реалистичен. «Бюджет наполняется, он реалистичен. Даже с учетом того, что экономика не вырастет на запланированный формат», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год. «Завершается первое полугодие. Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно в сторону увеличения. Это такое пожелание», - сказал глава государства.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.