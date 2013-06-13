«ПриватБанк» наградил винницкую школу-лицей №7 за победу в конкурсе «Junior School-battle!»

«ПриватБанк» в четверг вручил сертификат на 25 тыс. грн винницкой школе-лицею №7 за победу во всеукраинском конкурсе «Junior School-battle!».

Как передает корреспондент УНИАН, вручение сертификата школе-победителю состоялось в Виннице.

Всего в конкурсе приняло участие 515 школ Украины. Главной задачей конкурса было оформить наибольшее количество платежный карт Junior, предназначенных для детей от 6 до 17 лет. Школа-лицей №7 выиграла промежуточный этап конкурса, оформив 600 таких карт, и в конце 2012 года школа вошла в пятерку лучших школ Украины. Победить школьникам помог видеоролик под названием «Не такая как все», в котором авторы показали уникальность своей школы, при этом задействовав один из продуктов «ПриватБанка».

Оценивали участников известный украинский певец Кузьма Скрябин, заместитель председателя правления «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет и руководитель «ЮниорБанка» Татьяна Дашевская.

Победителей поздравил заместитель директора винницкого филиала «ПриватБанка» Сергей Гапоненко.

«Победа действительно заслуженная, школа на сегодня является лидером, и полагаю, что это ваша не последняя победа в конкурсах. Конечно, есть и финансовая поддержка этого конкурса - это 25 тысяч гривень, которые удостоверяются сертификатом и перечислены на счет школы», - сказал Гапоненко.

Директор школы-лицея № 7 Александр Сухомовский поблагодарил за подарок и отметил, что во время участия в конкурсе руководители не столько хотели выиграть приз, сколько привлечь детей к изучению экономики.

«Сегодняшняя жизнь требует двигаться вперед и приобщаться к различным формам сотрудничества и использования современных подходов. Таким стало использование терминалов и карточек регистрации прихода-ухода наших лицеистов и работников, а также использование платежных карточек Junior в столовой», - сказал Сухомовский.

При этом директор не скрывал удивления, что школу признали лучшей среди 515 школ Украины.

«Но на этом наше сотрудничество не заканчивается, мы и в дальнейшем будем работать с системой «ПриватБанка», - сказал Сухомовский.

Директор также сообщил, что выигранные средства будут потрачены на улучшение материально-технической базы учебного заведения.