В Европарламенте призывают Совет ЕС к компромиссу в вопросах бюджета

Брюссель. Лидеры политических групп Европарламента призывают Совет ЕС к конструктивному сотрудничеству по вопросам бюджета на 2014-2020 годы.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Европарламента, об этом лидеры политических групп заявили сегодня во время конференции президентов Европарламента в Страсбурге.

“Конференция президентов очень разочарована нежеланием Совета идти на компромисс, что не позволило до сих пор достичь согласия относительно многолетнего бюджета на 2014-2020 годы”, - говорится в сообщении.

Конференция подтвердила основные приоритеты Европарламента при достижении согласия относительно многолетнего бюджета, которые в марте были поддержаны 507 депутатами.

Среди этих приоритетов - увеличение на 11,2 млрд евро бюджета Евросоюза в этом году; обеспечение гибкости в распределении бюджетных средств по годам; введение возможности внесения изменений в многолетний бюджет во время его выполнения; определение сроков и путей введения собственных ресурсов для бюджета ЕС.

Вместе с тем, лидеры групп Европарламента выразили убеждение в возможности достижения решения.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля этого года Европейский Совет достиг компромисса относительно проекта бюджета ЕС на 2014-2020 годы и утвердил расходы в обязательствах на уровне в 960 млрд евро, в выплатах – на уровне в 908,4 млрд евро.

Европарламент заявил, что не будет голосовать за этот проект бюджета без обсуждения пакета ключевых вопросов, в том числе относительно возможности пересмотра бюджета, а также без утверждения изменений в бюджет 2013 года, которые бы покрыли все запланированные к выплате обязательства ЕС.