Колобов: рост ВВП Украины в 2013 году составит 1-1,5%

В 2013 году рост ВВП Украины составит 1-1,5%, сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«По нашим прогнозам, как мы видим ситуацию, с теми темпами, которыми мы сейчас развиваемся - от 1 до 1,5%», - ответил министр на вопрос журналиста относительно роста ВВП Украины в текущем году.

«Вы прекрасно понимаете, что наша экономика в тени. За последние 2 года уменьшаются ставки налогов, а поступления в бюджет - растут, хотя математически эти два вектора должны быть параллельными. Надо стимулировать такими новшествами, чтобы экономика выходила из тени», - сказал Юрий Колобов.

По его словам, даже по текущему бюджету у страны есть возможность выполнить запланированные доходы, даже если ситуация в экономике будет не такой, как ожидалось. Как сообщил министр, в Украине возможна ситуация, когда при пересмотре бюджета в части макроэкономических показателей доходная и расходная части не меняются. «Самое главное, чтобы дефицит не увеличивался», - уточнил Юрий Колобов.

Как сообщал УНИАН, Госстат в июне улучшил показатели ВВП Украины за 1-й квартал 2013 г. По уточненным на 10 июня данным, ВВП в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1% (по данным апреля - 1,5%). Рост ВВП в первом квартале 2013 г., по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора составляет 0,6% (по данным апреля - 0,5%).

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%. По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.