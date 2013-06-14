S&P подтвердило суверенный рейтинг Испании "ВВВ-", прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Испании "ВВВ-" и краткосрочный рейтинг "А-3" с негативным прогнозом, передает ПРАЙМ.

"Рейтинг "ВВВ-" поддерживается диверсифицированной экономикой, а также реализуемыми правительством финансовыми, бюджетными и структурными реформами", - отмечают аналитики S&P.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service оставило прогноз по банковскому сектору Испании негативным, что происходит с 2008 года на фоне слабости экономики страны и большого объема проблемных активов, которые продолжают оказывать негативное влияние на показатели рентабельности и капитала испанских кредитных организаций,

Негативный прогноз по сектору также связан с ограниченным доступом банков к рынку финансирования, их сильной зависимостью от финпомощи ЕЦБ, а также уязвимостью перед слабым кредитным профилем самого государства.

Аналитики Moody's ожидают, что условия в банковском секторе Испании будут оставаться сложным из-за кризисного состояния экономики страны. ВВП государства сократился на 1,4% в 2012 году. Как полагают эксперты агентства, аналогичного сокращения стоит ожидать и в 2013 году.