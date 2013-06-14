Колобов говорит, что Украина и МВФ уже очертили «меню»

В этом году Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, заявил министр финансов Украины Юрий Колобов, выступая 13 июня на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«Переговоры с МВФ постоянно ведутся, на техническом уровне. Представители фонда исследуют различные отрасли экономики. К концу месяца приедет миссия», - сказал министр. По его словам, в последний приезд миссии стороны четко очертили «меню» того, что нужно сделать для урегулирования дисбалансов в экономике. «В этом году мы продолжим сотрудничество, которое мы и не прерывали», - добавил Колобов.

Относительно жесткой монетарной политики, применяемой осенью прошлого года, министр заявил, что такая политика была согласована с МВФ. «Мы понимали, что девальвация неминуема, и МВФ посоветовал применить жесткую монетарную политику», - сказал министр. По его словам, осенние девальвационные ожидания были спекулятивными, и в настоящий момент ситуация на рынке стабилизировалась. «Ситуация на рынке стабильная, ставки на межбанке не повышаются выше 5%, а у НБУ постоянно есть остатки на депозитных сертификатах», - пояснил Колобов.

Министр финансов также добавил, что в стране принят достаточно жесткий бюджет, который также согласован с МВФ, и 87% расходных статей бюджета – это защищенные статьи.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ посетит Украину 27-28 июня, и прежнее руководство миссии будет представлять новое руководство.

МВФ назначил новым руководителем своей миссии в Украине гражданина Болгарии Николая Георгиева. С 4 июня Георгиев сменил на посту руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условиями возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году, а также отказ от повышения ставки первого тарифного разряда до 852 грн.