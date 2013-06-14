Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Китая до 7,7% по сравнению с озвученными в апреле 8,3%. Понижение прогнозных показателей произошло на фоне "перебалансировки модели роста страны" китайскими политическими планировщиками, говорится в документе Всемирного банка Global Economic Prospects - June 2013: Less volatile, but slower growth.

Начиная с декабря прошлого года, это уже второе сокращение прогноза роста экономики КНР. Тогда специалисты банка считали, что рост экономики Китая в 2013 году будет происходить на уровне 8,4%.

"Главным риском, который обусловливает такое развитие Китая, продолжает оставаться вероятность, что высокие темпы роста инвестиций окажутся не более чем декларациями о намерениях, провоцируя неупорядоченный и резкий экономический спад".

"В случае, если инвестиции не принесут прибыли, станет трудно обслуживать кредиты. Поэтому количество неработающих кредитов может увеличиться, что, в свою очередь, потребует государственного вмешательства", - говорится в прогнозе банка.

Банк также ожидает замедления темпов роста восточно-азиатских экономик и экономик Тихоокеанского региона в этом году до 7,3%. Это будет происходить, преимущественно, из-за снижения показателей экономического роста Китая, который начал отказываться от чистого экспорта и инвестиций.

В прошлом году ВВП Китая увеличился лишь на 7,8%. Это самый низкий показатель за последние восемь лет, подытоживают специалисты Всемирного банка.

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