Нацбанк заявил, что не давал разрешений на деятельность WebMoney
Национальный банк Украины не давал разрешительных документов относительно деятельности или выпуска электронных денег “WebMoney Transfer” на территории Украины.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Согласно сообщению, НБУ средствами электронной почты и при помощи в пресс-релизов на своем официальном сайте неоднократно сообщал банкам, общественности и органам государственной власти о том, что правила “WebMoney Transfer” не согласованы Нацбанком в соответствии с действующим законодательством Украины. Таким образом, “WebMoney Transfer” не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем. В перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».
В соответствии с действующим законодательством Украины договоры о членстве/участии в международных платежных системах имеют право заключать банки Украины, национальный оператор почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие лицензию Нацкомфинуслуг на осуществление денежных переводов. Заключенные договора необходимо регистрировать до начала предоставления услуг в порядке, установленном Национальным банком Украины.
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