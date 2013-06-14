Межбанк пятницы открылся котировками 8,1505/8,1550 грн/долл.

В пятницу, 14 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - 8,1505/8,1550 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились - до 10,8705/10,8780 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также снизились, до 0,2562/0,2566 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – до 1,3339/1,3341 (четверг - 1,3363/1,3365).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились до 8,1400/8,1440 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - до 8,1515/8,1550 грн/долл., к закрытию торгов котировки не изменились и составили 8,1515/8,1550 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,8760/10,8830 грн/евро, к 12:00 - выросли, до 10,8705/10,8810 грн/евро, к закрытию торгов - снова выросли, до 10,8550/10,8655 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни повысились до 0,2514/0,2518 грн/рубль, к 12:00 - снизились, до 0,2520/0,2524 грн/рубль, к закрытию - до 0,2526/0,2530 грн/рубль.